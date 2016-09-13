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〈台北都會〉稽查員凍未條！企業送防寒裝備

2016-09-13

〔記者鍾泓良／新北報導〕衛生稽查員為了稽查海鮮、肉品、冰品或冷凍加工食品，往往須進出攝氏負十八度至卅度之間的冷凍庫查驗，即使自備外套、暖暖包及辣椒膏也難以應付酷寒，甚至會引發頭痛、咳嗽及凍傷等後遺症。力麗企業昨捐贈十六套防寒裝備，讓稽查員不用再受寒，為市民把關食安。

新北市衛生局稽查科長劉淑玉指出，夏天動輒卅六、七度高溫，一進到極低溫的環境，瞬間溫差達六十多度，即使穿上外套，也只能撐廿分鐘，稽查員只能各出奇招，除了多穿幾件衣服，用暖暖包、辣椒膏取暖都不是新鮮事。

力麗企業從衛生局長林奇宏得知稽查員的困境，捐贈十六套、每套要價兩萬兩千元的防寒裝備，包含外套、褲子及帽子與手套，重量極輕，並具優異的透氣性與絕佳的防風、禦寒功能，穿起來舒適不悶熱。

對於為何不用預算採買防寒裝備，副市長侯友宜表示，因為裝備價格不菲，很難用有限的公務預算採買，感謝廠商願意提供品質優良的防寒裝備。

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  • 力麗企業從衛生局長林奇宏得知稽查員的困境，捐贈十六套、兩萬兩千元的防寒設備，包含外套、褲子及帽子與手套。（記者鍾泓良攝）

    力麗企業從衛生局長林奇宏得知稽查員的困境，捐贈十六套、兩萬兩千元的防寒設備，包含外套、褲子及帽子與手套。（記者鍾泓良攝）

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