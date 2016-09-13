〈台北都會〉女宿廢宵禁假的？輔大灰姑娘憤怒
2016-09-13
〔記者李雅雯／新北報導〕輔仁大學在六月宣布一○五學年度第一學期起取消女宿宵禁，改採電子刷卡進出管理。「輔大灰姑娘」昨天指暑假三個月過去，硬體建置尚未完成，校方臨時公告指「十二點門禁尚未解除」。校方指出，十四日會完成電子刷卡設備，公告字句引起誤會，已經撤下。
輔仁大學女宿原有宵禁，要求學生在十二點前回到女宿，逾時則需記點懲處，學生組成「輔大灰姑娘」訴求校方廢除過時制度，甚至絕食表達決心，終在六月校務會議上獲得校方回應，允諾改採刷卡進出。九月十日公告卻指出「刷卡尚未實施，十二點門禁尚未解除，請勿晚歸」，讓「輔大灰姑娘」覺得憤怒。
輔大：14日完成電子刷卡設備
「公告有些誤會！」輔仁大學公共事務室主任吳紀美表示，目前刷卡機器還在測試中，由於上週五才開學，入住女宿資料尚在更新建檔，預計十四日就會正式啟用；在此之前，學生若在晚間十二點後回到女宿，採人工方式管理進出。
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