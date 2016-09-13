〈台北都會〉共振擾民 台六十四線 將取締20噸以上大貨車
2016-09-13
高架橋加上環狀線施工 大車偷跑
〔記者鍾泓良／新北報導〕台六十四線高架橋樑因車流量大及捷運環狀線施工，常有大型重車經過，造成高架橋震動引發低頻共振問題，居民反映難以入眠，精神耗弱。公路總局表示將裝置AVI監視器取締廿噸以上大貨車。
夜夜像地震 居民被吵到精神耗弱
滿翠里長林重光表示，共振問題從九十八年開始，只要有大貨車經過就會引起類似震度四至五級地震的搖晃。他說，雖然公路總局已要求廿噸以上大貨車不得上台六十四線，但深夜仍會有車輛偷跑，導致居民徹夜難眠，更震到路燈掉落。他說，要徹底解決此問題唯有都更，希望政府能放寬條件，讓居民盡早都更。
居民邱小姐表示，晚上或凌晨只要有大型的車子經過就會震動，許多居民都因為夜不安眠而感到崩潰，甚至最後都搬走了。
民進黨立委張宏陸昨天現勘時說，低頻共振已嚴重影響居民的生活品質，好多人幾乎夜不成眠，憂鬱纏身。而台六十四線是新北市的重要幹道，適逢捷運環狀線工程進行，無可避免造成交通衝擊，但問題再難，也要拿出誠意逐一提出對策，實際解決住戶的問題。
公路總局：10月起舉發 明年取締
公路總局中和段段長江堅銘表示，AVI監視器預計九月設置完成，未來可透過車牌辨識系統舉發違規駕駛，十月起會先試行三個月，明年將開始取締。至於為何會引發低頻共振，他解釋，因民房與高架橋高度、距離相近，因此當超重車輛震動高架橋時，房屋也會跟著震動。
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