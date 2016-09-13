〈台北都會〉修繕20個月 紅毛城主堡918開城
〔記者李雅雯／新北報導〕國定古蹟紅毛城主堡於一○四年一月五日起封閉，針對主樓漏水和外牆劣化進行修繕工程，暫停對外開放。修繕工程已於八月十五日完工，現正驗收中，預計九月十八日當天下午三點許將舉辦「開城儀式」，重新對外開放。
漏水、外牆劣化 第三度修繕
紅毛城主堡有兩次修繕紀錄，此次為第三次，主要目的在避免漏水問題和牆面剝離狀況，且讓外牆恢復貼近原色調。
釀成漏水和外牆劣化主因在於樓頂排水不良，導致積水滲入結構，加上厚達一．七四米的牆體經常性地囤積潮氣、濕氣，進而影響主堡外牆有裂痕、剝離痕跡；內部則可見木質樓板腐朽、發霉。
外牆顏色特別讓修繕工程建築師傷透腦筋，紅毛城的「紅」究竟是甚麼紅？為了貼近原色調，採科學驗證方式，分別採樣民國七十四年首次修繕以前牆面、民國七十四年以後牆面、民國九十三年二次修繕後的牆面，將樣本送到德國KEIM公司實驗室分析，推估紅毛城主堡外牆原有色，接著調出四種相近色階送回台灣，再由審議委員決定顏色，本次修繕外牆採天然礦物性塗料。
文資程序嚴謹 兩度變更設計
紅毛城主堡修繕工程原定去年底完工，因為途中兩次變更設計，故而工程完成日期延後。
淡水古蹟博物館行政組長馮祺婷說，文化資產修繕程序很嚴謹，紅毛城主堡就像是上了年紀的老人，檢視後可能又發現其他狀況，每次設計調整，從備料到審議都需要按規定走程序，層層把關，所以完工時間較原定時間延後。
九月十八日適逢全國古蹟日、淡水古蹟博物館十一週年館慶，館方規劃當天舉行系列活動，下午三點許安排「開城儀式」，紅毛城主堡一樓屆時開放；二樓則在上午開園時先行開放參觀。榮獲第四屆台北藝穗節戲劇類首獎—「黑門山上的劇團」也將在當天演出「紅毛城古蹟劇場（世界遺產篇）」。
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