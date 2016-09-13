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〈北部〉魏泰陞 全台跑得最快的16歲少年

2016-09-13

100公尺跑10秒54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自吉安鄉東昌部落的十六歲阿美族少年魏泰陞，今年升上海星中學高一，他暑假參加第三屆日本大阪、中華台北的田徑交流比賽，在一百公尺短跑跑出十秒五四佳績，是目前台灣十六歲組最佳成績，魏泰陞說，將來希望爭取成為國手，為國爭光！

父親也是運動選手，魏泰陞來自東昌部落，從小跟著爸爸去參加壘球賽，心想「以後也想當專業運動員」，國小就練習田徑，升上宜昌國中後表現優異，去年參加一百零四年全國中等學校運動會，還在一百、二百公尺短跑獲得雙料金牌。

魏泰陞今年六月宜昌國中畢業，九月剛升高一，但暑假已代表臺灣參加第三屆日本大阪、中華台北「陸上競技」（田徑）比賽，在一百公尺短跑跑出最佳成績十秒五四！魏泰陞說，上場前非常緊張，尤其暑假到日本比賽剛好適逢奧運期間，日本隊才在奧運接力項目拿到獎牌，因此一開始心理壓力很大「怕會輸」！

還好教練連忙替他「穩住」！他說，上場時一直想著過去比賽及練習的情景，「照平常來就好」，結果成績出來「是十秒五四」，連自己都嚇一跳，比他之前的最佳成績「十秒八二」還要更好。

教練邱郁哲說，魏泰陞才十六歲，一百公尺就跑進十秒五四，已經是國內十六歲組最快成績，即使「越級打怪」到十八歲組排名也是全國第三名，緊追在同樣出身花蓮的短跑好手楊俊瀚的十秒四九之後，未來發展不可限量。

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  • 魏泰陞暑假到日本參加中日田徑比賽，在一百公尺跑出十秒五四，成為全台灣「跑得最快的十六歲少年」。（記者花孟璟攝）

    魏泰陞暑假到日本參加中日田徑比賽，在一百公尺跑出十秒五四，成為全台灣「跑得最快的十六歲少年」。（記者花孟璟攝）

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