〈北部〉白楊步道裂縫巨石 無立即崩落危險

2016-09-13

側邊底邊與土體岩壁連結

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園知名景點白楊步道，四日被民眾發現位在塔次基里橋近端上方岩壁裂隙，疑似有巨石崩落危險，經太管處委託檢測單位使用紅外線熱成像儀探視後，發現巨石側邊及底邊仍與土體岩壁連結，已排除岩塊有立即崩落的可能性。

有名熱心網友四日在社群平台及通訊軟體轉載「白楊瀑布之爆裂的巨石」一文，提醒即將前往步道遊憩的遊客小心落石，文中照片疑似以空拍機、近距離的攝影方式，拍下「隧道聽瀑」岩層上方寬約六公分的「明顯」裂縫，乍看之下就像岩塊即將掉落，十分岌岌可危。

太管處接獲通報後，緊急派員前往勘查，經詳細採證、拍照，已將初步資料委託學者比對，分析岩層解離現象，並了解裂縫寬度及深度，是否與過去紀錄有明顯改變。

太管處副處長張登文說，白楊步道塔次基里橋近端上方岩壁裂隙，經評估及比對歷年照片，研判該裂隙為原有裂隙，並無立即崩落危險，但仍會增設警語呼籲遊客切勿逗留在「隧道聽瀑」處下方。

他說，檢測單位使用紅外線熱成像儀探視後，發現巨石側邊及底邊仍與土體岩壁連結，除非經外力或天災影響，應不至於有立即崩落的可能性，現階段會持續辦理區內各隧道橋樑檢測，若發現裂隙有惡化或加遽現象，將採必要適當處置，維護遊客的公共安全。