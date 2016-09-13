〈北部〉遭國民黨開除黨籍 議長喊冤要申訴
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市長補選落幕，花蓮縣議長賴進坤卻遭到國民黨花蓮縣黨部以違紀幫綠營助選為由，開除黨籍，賴進坤昨與宜蘭同鄉會成員召開記者會喊冤，強調身為議長不該為了選舉「六親不認」，若接受各黨派邀約都應「禮貌性」到場致意，將向中央黨部提出申訴。
賴進坤因被開除國民黨籍，昨召開記者會說明，強調仍深愛「吾黨」，並已和幾位中常委聯繫，將向中央黨部提出申訴，盼能給予辯駁機會，更質疑花蓮縣黨部紀律委員會「黑箱作業」，主要目的是為了排除異己。
國民黨花蓮縣黨部月初召開考紀會，針對花蓮市長補選期間，違紀輔選黨員進行處分，花蓮縣議長賴進坤因在縣議會餐廳，公開接待前來幫忙民進黨候選人張美慧助選的高雄市長陳菊，並動員宜蘭同鄉會成員公開站台等理由，遭到黨部開除黨籍身分。
被指幫綠助選 出示照片自清
賴進坤昨出示照片自清，他說，身為宜蘭同鄉會花蓮分會長，接待同為高雄分會長的陳菊並未不妥，餐會中也無任何輔選動作；另受邀前往綠營候選人競選總部七三一成立時，也僅「禮貌性」到場致意，沒有公開上台致詞。
他強調，議長該為全縣民眾服務，不單僅在花蓮市，不用為了選舉「六親不認」，並淪為「政治打手」，過去也曾與已故市長田智宣一起攜手服務鄉親，不能因接待綠營人士就被開除黨籍，這是種污衊，盼黨中央能夠深入了解，慎重處理。
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，尊重議長決定，一切程序都會在黨章規定與制度下進行；無論是基層黨員或是公職幹部，只要違反黨章規定且事證明確，考紀會都會依規定辦理，而受到懲處者，若有不服也可以依規定提起申覆，黨部不會阻斷任何違紀人員提出解釋說明的機會。
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標題：〈北部〉遭國民黨開除黨籍 議長喊冤要申訴
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