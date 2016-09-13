| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂來勢洶洶 牡丹水庫急放水 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉防颱風大雨 市區易淹區加強清溝

2016-09-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕強度颱風莫蘭蒂進逼，花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，市長魏嘉賢昨早前往關心清溝進度，要求清潔隊、農觀課加強清溝與修樹工作，提前做好相關因應措施，降低災損，也呼籲民眾勿任意把廚餘、油垢、建築廢料等傾倒排水溝，造成排水不良易積淹水。

上週大雨造成垃圾沖入溝渠

上週五花蓮市瞬間降下大雨，累積雨量每小時超過六十公厘，造成花蓮市多處淹水，許多雜物、垃圾、泥沙也被沖入溝渠當中，魏嘉賢趕在颱風前關心清潔隊清溝工作，要求隊員們加快腳步，務必保持通暢。他說，九日大雨來襲造成市區十幾處產生積水，但只要雨勢稍減，積水就會立刻排除，這說明排水溝是通暢的，只是因溝體老舊加上阻塞物，排水功能減弱，已無法負荷集中型的強降雨。

全面清淤缺錢 市長向中央求助

魏嘉賢說，全市新舊排水溝總長度約十三公里，市公所經費有限無法進行全面性清淤，或是修繕、新建等作業，仍需上級單位專案經費挹注，採分區分段進行改善，日前行政院長林全到花蓮訪視，他也當面向林揆力陳花蓮市淹水問題嚴重，希望中央挹注經費，從整體的排水系統來考量，早日改善排水系統，以因應極端氣候，澈底解決淹水問題。

公所籲店家廢油勿倒排水溝

市公所指出，每年皆會在汛期開始前，進行全市清溝作業，花蓮市人口近十一萬人，尤以轄區內人口密集區、商業區、傳統市場及攤販等區域排放污水，易發生油垢淤積、垃圾阻塞等情形，另還有部分路段水溝內有石塊、木料、水泥塊等建築廢料，市公所呼籲店家勿任意將廚餘、油垢、建築廢料等傾倒排水溝，這不僅造成排水不良易積淹水，也會影響環境衛生。

清潔隊員則說，許多小吃、餐廳直接把料理油倒入排水溝，廢油倒入排水溝，會凝結泥土、樹葉、垃圾、食物殘渣等物品，在排水溝壁上凝結成脂化物硬塊，阻礙排水功能，這也是市區部分商業地區容易短暫積水的原因之一，他們每次疏通排水溝都要敲掉油脂硬塊，但此作法緩不濟急，希望民眾不要隨意棄置油品，把家庭廢食用油或劣質食用油收集於同一瓶罐中，交給垃圾車回收。

廣告
  • 颱風莫蘭蒂逐步進逼，花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，挖出許多阻塞物。（記者王錦義攝）

    颱風莫蘭蒂逐步進逼，花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，挖出許多阻塞物。（記者王錦義攝）

  • 花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，市長魏嘉賢昨早前往關心清溝進度。（記者王錦義攝）

    花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，市長魏嘉賢昨早前往關心清溝進度。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排水 莫蘭蒂颱風 颱風
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
「公24」公園動工 107年中啟用

位在桃園區南門市場對面的「公二十四」公園昨天動工，市長鄭文燦表示，此處面積一萬八三八五平方公尺，是相當完整的公園基地，市府編列約四億七三一七…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈北部〉防颱風大雨 市區易淹區加強清溝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.