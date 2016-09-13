〈北部〉防颱風大雨 市區易淹區加強清溝
〔記者王錦義／花蓮報導〕強度颱風莫蘭蒂進逼，花蓮市公所加強市區易淹水區域的排水溝清理作業，市長魏嘉賢昨早前往關心清溝進度，要求清潔隊、農觀課加強清溝與修樹工作，提前做好相關因應措施，降低災損，也呼籲民眾勿任意把廚餘、油垢、建築廢料等傾倒排水溝，造成排水不良易積淹水。
上週大雨造成垃圾沖入溝渠
上週五花蓮市瞬間降下大雨，累積雨量每小時超過六十公厘，造成花蓮市多處淹水，許多雜物、垃圾、泥沙也被沖入溝渠當中，魏嘉賢趕在颱風前關心清潔隊清溝工作，要求隊員們加快腳步，務必保持通暢。他說，九日大雨來襲造成市區十幾處產生積水，但只要雨勢稍減，積水就會立刻排除，這說明排水溝是通暢的，只是因溝體老舊加上阻塞物，排水功能減弱，已無法負荷集中型的強降雨。
全面清淤缺錢 市長向中央求助
魏嘉賢說，全市新舊排水溝總長度約十三公里，市公所經費有限無法進行全面性清淤，或是修繕、新建等作業，仍需上級單位專案經費挹注，採分區分段進行改善，日前行政院長林全到花蓮訪視，他也當面向林揆力陳花蓮市淹水問題嚴重，希望中央挹注經費，從整體的排水系統來考量，早日改善排水系統，以因應極端氣候，澈底解決淹水問題。
公所籲店家廢油勿倒排水溝
市公所指出，每年皆會在汛期開始前，進行全市清溝作業，花蓮市人口近十一萬人，尤以轄區內人口密集區、商業區、傳統市場及攤販等區域排放污水，易發生油垢淤積、垃圾阻塞等情形，另還有部分路段水溝內有石塊、木料、水泥塊等建築廢料，市公所呼籲店家勿任意將廚餘、油垢、建築廢料等傾倒排水溝，這不僅造成排水不良易積淹水，也會影響環境衛生。
清潔隊員則說，許多小吃、餐廳直接把料理油倒入排水溝，廢油倒入排水溝，會凝結泥土、樹葉、垃圾、食物殘渣等物品，在排水溝壁上凝結成脂化物硬塊，阻礙排水功能，這也是市區部分商業地區容易短暫積水的原因之一，他們每次疏通排水溝都要敲掉油脂硬塊，但此作法緩不濟急，希望民眾不要隨意棄置油品，把家庭廢食用油或劣質食用油收集於同一瓶罐中，交給垃圾車回收。
看更多！請加入自由時報粉絲團
位在桃園區南門市場對面的「公二十四」公園昨天動工，市長鄭文燦表示，此處面積一萬八三八五平方公尺，是相當完整的公園基地，市府編列約四億七三一七…
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工
- 藍委靜坐抗議林全 王金平缺席
- 《新雷鳥神機隊》 拯救台北市民
- 伍雷納尬贏前田 差一人次就完封
- 小小瑜出道將屆滿10年 叩謝「不嫌棄小圓臉」
- 世界第一高橋完成合龍 垂直高達565公尺
- 加泰隆尼亞爭獨立 80萬人上街怒吼
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 警備勤殺人自轟 桃園警局長自請處分
- 跟著秋風嬉遊─秋季出國旅行提案
- 賀陳旦：協助開拓更多客源
- 綠島今明停航 2中客堅持搭船遊玩
- 美利堅小姐 阿肯色佳麗 機智奪冠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism industry protests in Taipei
- 強颱莫蘭蒂發陸警 鄭明典：颱風尚無減弱跡象
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉天呀，ＮＣＣ公然恐嚇媒體！？
- 全國文化機關主管會報 文資保存議題熱
- 蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師
- 尼龍大廠力鵬：下半年優於上半年
- MLB》季末「無生還」? 南韓大魔神列每日觀察名單
- 冠軍教頭帶經典賽 聯盟︰4隊有共識
- 圓山董事長 前立委張學舜接任
- 颱風擦邊過 物價波動要怪中秋烤肉
- 中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 莫蘭蒂變胖 吳德榮：今年最強颱風
- 演藝世家變性女星 驚傳過世
- 共振太擾民 台64線十月試行車牌辨識舉發大車
- 竹縣客語資源回收歌 台3線6鄉鎮隨車播放
- 美菲雙邊會談取消 杜特蒂嗆：是我不鳥歐巴馬
- 《台股青紅燈》樂陞只有受害者？
- MLB》傷癒復出！陳偉殷下週可望登板戰國民
- 〈旅遊的滋味〉台北私房祕境──蘆洲微風運河
- 林俊頴／美麗新世界
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 強颱莫蘭蒂變胖 南台灣防爆潮
- 一銀案嫌犯安卓斯想念妻小 抱怨大家只關心「錢」
標題：〈北部〉防颱風大雨 市區易淹區加強清溝
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email