〈北部〉礁溪中秋盪鞦韆 長輩、女士首度挑戰
2016-09-13
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕擁有百年歷史的礁溪中秋盪鞦韆比賽，明天將在礁溪國小登場，昨天先試盪並開放報名，今年有公開組、挑戰組與長青挑戰組三個賽項；礁溪鄉公所表示，除新增長青挑戰組，在最高獎金三萬元的公開組，首度開放女生報名。現場報名或洽電03-9881311轉213。
礁溪中秋盪鞦韆有一百廿六年歷史，鄉長林錫忠說，競賽源起協天廟，早期少有休閒活動，廟方在中秋節前夕舉辦盪鞦韆競賽，希望男女可以交流聯誼，結成姻緣，民國八十年由鄉公所接辦，承辦人員以為有禁止女性參與的民俗禁忌，經向協天宮求證並無此禁忌，今年的公開賽開放女性參賽。
鄉公所已在礁溪國小建立兩座六公尺高、一座三公尺高的鞦韆架，分別在前方豎立一根最高處掛有銅鈴的竹篙，公所表示，盪鞦韆的目標，就是要盪到最高處用腳踢到竹篙上鈴鐺，高的鞦韆架用於比賽，矮的給小朋友體驗。
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