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〈北部〉陽大附醫蘭陽院區成為醫學中心 林聰賢：縣民期待

2016-09-13

新民院區門診數 未有共識

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院蘭陽院區開始試營運，對於新民舊院區要保留多少門診，陽大附醫與縣府仍無共識；縣長林聰賢說，縣府希望蘭陽院區朝醫學中心方向發展，院方應集中資源於新院區，讓新舊院區分工更明確，陽大附醫表示，舊院區的門診數，不會影響醫學中心的推動與爭取。

陽大附醫希望在舊院區保留十五個門診，縣府則要求十一月之後，只留牙醫、精神科、復健科與放射科四個門診，縣長林聰賢昨參加「老來寶健康促進家園站」壯圍後埤站揭牌活動時受訪指出，舊院區要轉型為長照服務園區，縣府與陽大附醫目標一致，但院方在經費與計畫有所限制，縣府才希望採取兩個院區模式，去推展舊院區轉型。

林聰賢說，蘭陽院區加速朝醫學中心方向走，是縣民的期待，並可帶領中小型醫療機構成長，因此要求院方集中資源在新院區，讓新舊院區分工明確。

院方：舊院區15診 方便長者

陽大附醫主任秘書江雪萍表示，舊院區規劃為長照中心，為了方便長者就醫，院方才會希望保留長者常看的十五個門診，才不會新、舊院區兩頭跑，造成不便，況且舊院區保留多少門診數，並不影響資源是否集中新院區的問題，也不會影響醫學中心的推動。

江雪萍指出，經費不足也造成搬遷困難，即便縣府、立委持續向中央爭取，至今仍無結果，因此，院方還是希望維持舊院區保留十五個門診的方案。

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