〈北部〉卸魚申報新制 蘇澳漁民有異見

2016-09-13

誤以為進烏石港要手續費 陳情漁會

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕國內分階段實施卸魚主動申報，蘇澳、新北市澳底等地漁民，誤以為外地漁船進入烏石港申報，就要繳手續費給頭城區漁會，引起不滿，十多名漁民昨到漁會陳情；頭城區漁會表示，漁民誤解了，入港不用手續費，漁貨經漁會拍賣才需手續費。

漁業署推行的卸魚主動申報，七月開始，十噸以上漁船進入南方澳、烏石港等廿四處大型漁港都要申報。卸魚申報程序，需通知漁會人員、卸魚與過磅、填寫卸魚聲明書、漁會人員確認簽名，漁會再寄到漁業署彙整；如果違反規定，可處三萬元至十五萬元罰鍰。

頭城區漁會轉知規定時，部分外縣市漁民誤以為，進入烏石港申報漁貨得繳手續費，認為很不合理，各漁港都不用收，為何頭城區漁會要收？蘇澳陳姓漁民說，新制規定很麻煩，有時漁船入港都已深夜，漁民很累，還要填一堆資料，甚至還要繳申報手續費給漁會，當然不能接受。

漁民昨向頭城區漁會陳情，要求取消收申報手續費；漁會秘書張賴麒說，漁民誤會了，漁船入港申報不用手續費，而是漁貨經漁會拍賣，才需收取千分之廿五手續費，應是傳達錯誤。

至於漁貨申報新制，張賴麒表示，漁業署應提供經費補助，推動新措施需要增加人力，新制推動才會順利。蘇澳區漁會總幹事林月英說，歐盟對各國出口漁獲來源要求甚嚴，卸魚聲明書登錄種類、數量、來源、作業海域，能化解漁獲出口阻力，有助於漁業署掌握全國漁獲資料。

縣府漁管所指出，海洋保育是國際趨勢，台灣無法置身事外，漁獲新制上路後，縣府會了解漁民心聲向上反映，提供必要的輔導，促使新措施儘速步上正軌。