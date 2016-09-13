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〈北部〉大家談

2016-09-13

吸引人潮 深度旅遊

曾婉嘉（32歲，音樂老師）：

希望幾米公車的美，可以帶著更多遊客深度認識宜蘭，尤其會繞行宜蘭舊城區，建議可以到昭應宮認識廟宇文化，附近也有許多美食可以品嚐，還能到宜蘭酒廠逛逛，了解紅露酒歷史。（圖文：記者簡惠如）

遊客等車 需有配套

林阿麗（77歲，家庭主婦）：

看到幾米公車，感覺自己像孩子一樣了，搭乘的過程真的很開心，不過遊客等車需有配套措施，因為一輛只能載15人，昨天搭車人龍排得很長，天氣熱或下雨，對遊客來說會不方便。（圖文：記者簡惠如）

先讀繪本 更有共鳴

鄧丞雅（38歲，家庭主婦）：

幾米公車富有教育意義，昨天帶孩子試乘，我和孩子先讀過幾米相關繪本，搭乘公車時更有共鳴，孩子想起故事情節，在現實中更有身歷其境的感覺，讓旅程更有趣更有意義。（圖文：記者簡惠如）

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  • 鄧丞雅。（記者簡惠茹攝）

    鄧丞雅。（記者簡惠茹攝）

  • 林阿麗。（記者簡惠茹攝）

    林阿麗。（記者簡惠茹攝）

  • 曾婉嘉。（記者簡惠茹攝）

    曾婉嘉。（記者簡惠茹攝）

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