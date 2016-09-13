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〈北部〉《小檔案》幾米繪本故事 打造童趣觀光巴

2016-09-13

「星空號」觀光巴士是根據幾米繪本「星空」打造而成，是幾米獻給所有無法與世界溝通的孩子的作品，描述少女認識不說話的少年，兩人都不是最快樂的孩子，一起逃離城市，來到少女爺爺的山中小屋，在山裡的夜晚欣賞美麗的星空。

「奇蹟號」是來自繪本「忘記親一下」，這是幾米受邀參加日本2015年「越後妻有大地藝術祭」的全新創作，內容描述主角小樹失去爸媽後，忘記許多事情，後來和布丁狗搭電車到鄉下找外公，電車沿路叮噹叮噹響，才漸漸想起許多記憶。

兩個故事都是透過旅行過程，不斷成長和遇見奇蹟，市公所希望透過幾米巴士，也能為大家帶來探索自我的旅程。（資料來源：宜蘭市公所；記者簡惠茹整理）

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  • 「星空號」觀光巴。（記者簡惠茹攝）

    「星空號」觀光巴。（記者簡惠茹攝）

  • 「奇蹟號」觀光巴。（記者簡惠茹攝）

    「奇蹟號」觀光巴。（記者簡惠茹攝）

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