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〈北部〉幾米觀光巴上路 玩遍蘭陽舊城

2016-09-13

免費搭乘3個月

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕幾米觀光巴士今天上路，可免費搭乘三個月，昨先開放一百廿位民眾試乘，一早就吸引人潮排隊搶搭，鄭小姐拔得頭籌，她說：「真的太漂亮、太可愛了，就是想要先搭為快。」

新月老樹廣場昨早擠滿民眾排隊領取號碼牌，不管是老長輩或剛學會走路的幼童，都迫不亟待要跳上可愛的幾米公車，成為首批幸運試乘者；一上車，有民眾馬上開心地與繪本人物自拍，有的開心地尖叫直說：「好可愛」。

宜蘭市公所向交通部申請巴士車輛補助購置計畫，獲准採購兩部中型巴士提供服務；市公所結合繪本作家幾米作品「星空」和「忘記親一下」，打造「星空號」與「奇蹟號」兩輛觀光巴士，除了彩繪車體與車內空間，更放上繪本人物雕塑，讓民眾可以跟著繪本主角一起遊宜蘭。

繪本人物陪搭車

幾米觀光巴士有十五個座位，行經路線包含幾米公園、丟丟銅廣場、幸福轉運站等景點，其中丟丟銅廣場懸掛星空號小火車，幾米公園有向左走、向右走男女主角人像與行李箱裝置藝術，幸福轉運站大象溜滑梯，讓遊客一進到宜蘭市，彷彿走入幾米繪本世界。

除了幾米繪本景點，幾米觀光巴士帶著遊客走訪十三個市區景點，包含宜蘭舊城歷史景點與紀念公園等；星空號與奇蹟號將在起站宜蘭轉運站與宜蘭河濱公園雙向發車，每天上午七點首班，晚上六點為末班車，上午每隔半小時發車，中午十二點到兩點休息，下午每四十分鐘發車一次。

「前三個月免費搭乘。」市長江聰淵說，觀光巴士是宜蘭市政白皮書推行的政策，為了讓今天首航盡善盡美，昨天先讓在地鄉親體驗，透過試乘了解上、下車便利性，由於座位有限，市公所也成立應變小組，不要讓遊客等太久。

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  • 幾米公車上路，免費搭乘3個月，昨天試乘吸引許多人潮。（記者簡惠茹攝）

    幾米公車上路，免費搭乘3個月，昨天試乘吸引許多人潮。（記者簡惠茹攝）

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