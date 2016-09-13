〈北部〉深澳國小紀念校狗 回收鋁罐做釘畫
2016-09-13
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市深澳國小將愛護動物觀念融入生命教育中，校方將回收鋁罐創作釘畫，紀念逝去校狗「小皮」，高掛在穿堂牆壁上，昨天揭幕；小朋友說，看到校狗小皮釘畫出現，又會想起校狗巡護校園的時光。
深澳校園內有三隻校犬，朝夕守護校園，深受師生疼惜，每半年師生們募款，帶三隻校狗到獸醫院做健檢，順便修剪毛髮；校狗之一「小皮」去年生病，校長帶領全校師生為小皮祈福、「小皮」在師生祈福後的隔天往生。
學校將「小皮」的故事納入校內「舞動深命澳妙」的生命教育課程，也作為該校推動公共藝術—生命美學的核心主軸，舉辦藝術家工作坊；邀請百位家長，帶小朋友一同創作，利用鋁罐做釘畫，透過回收物做「碳狗」，紀念校犬小皮，並引領孩童愛護動物，學習關懷與感恩。
教育處長陳素芬表示，學校的「舞動深命澳妙」特色課程，點亮孩子的「心燈」，值得作為推動校園生命教育之典範，讓生命教育能從小扎根。
議員韓良圻、呂美玲、何淑萍、陳東財肯定學校把往生的校狗化身為釘畫，繼續守護校園，將生命教育與公共藝術結合。
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