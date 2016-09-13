〈北部〉暖碇路人行道下陷 將重鋪

2016-09-13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖碇路人行道年久失修，常常有民眾跌倒受傷，市府將爭取營建署補助，整修人行道，連同路面也一併刨鋪，預計明年六月施工，整修後兩年不得申請道路開挖，有安全顧慮的工務處將緊急整修。

暖暖區碇安里長余冠龍說，暖碇路從碇內街口至源遠路二九二巷口，大約五百公尺，每天許多學生、上班族、居民候車都會行走人行道，但兩側人行道下陷、龜裂，還有部分鋪面破損，老人家容易扭傷或跌倒，此外部分路段人行道路幅不足，路燈桿還豎立在人行道上，影響通行。

立委蔡適應服務處昨與市府工務處、都發處及台電等相關管線單位勘查，市府工務處將在今年向內政部營建署提出計畫，申請人本基金會經費整修人行道，同時也配合道路路面重新鋪設，預計明年六月施工。

台電、自來水公司等管線單位，也承諾明年六月前辦理人手孔降埋，未來暖碇路路面刨鋪後，兩年將不得申請開挖佈建管線。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，將協助市府向內政部營建署爭取經費，改善暖碇路人行道及路面。