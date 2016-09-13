| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉暖碇路人行道下陷 將重鋪

2016-09-13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖碇路人行道年久失修，常常有民眾跌倒受傷，市府將爭取營建署補助，整修人行道，連同路面也一併刨鋪，預計明年六月施工，整修後兩年不得申請道路開挖，有安全顧慮的工務處將緊急整修。

暖暖區碇安里長余冠龍說，暖碇路從碇內街口至源遠路二九二巷口，大約五百公尺，每天許多學生、上班族、居民候車都會行走人行道，但兩側人行道下陷、龜裂，還有部分鋪面破損，老人家容易扭傷或跌倒，此外部分路段人行道路幅不足，路燈桿還豎立在人行道上，影響通行。

立委蔡適應服務處昨與市府工務處、都發處及台電等相關管線單位勘查，市府工務處將在今年向內政部營建署提出計畫，申請人本基金會經費整修人行道，同時也配合道路路面重新鋪設，預計明年六月施工。

台電、自來水公司等管線單位，也承諾明年六月前辦理人手孔降埋，未來暖碇路路面刨鋪後，兩年將不得申請開挖佈建管線。

立委蔡適應服務處主任林明智表示，將協助市府向內政部營建署爭取經費，改善暖碇路人行道及路面。

廣告
  • 暖碇路人行道破損，民眾易跌倒受傷。 （記者盧賢秀攝）

    暖碇路人行道破損，民眾易跌倒受傷。 （記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
申請租金補貼 創歷年新高

桃園市住宅補貼申請在八月底截止，市府都發局統計，今年在租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等補助中，僅修繕住宅貸款利息補貼申請戶數未逾計畫戶數，其他都超過，其中租金補貼部分共有八五四○…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：〈北部〉暖碇路人行道下陷 將重鋪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.