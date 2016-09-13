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〈北部〉國光延駛海大 校長批市府阻擾路權

2016-09-13

〔記者俞肇福／基隆報導〕國光客運「1800中崙—基隆」延駛到海大路線，昨天順利開進國立海洋大學，校長張清風致詞時指市府對於路權幾經阻擾，導致國光客運從海大發車開到基隆車站載客後，直接駛往台北，原先盼能在中正區沿線設站的建議，因市府反對而落空，盼望未來中正區沿線能設站。

盼未來中正區沿線能設站

張清風表示，日前才發生海大學生從基隆騎機車到台北，在汐止被車撞死，每年海大學生平均發生十九起重大交通意外事故，加上這學年男生宿舍整修，增加了近千名的通勤學生，對於客運進校園有迫切的需要，感謝交通部公路總局、台北監理站及國光客運的協助，讓基隆第一條也是唯一一條「大專院校公車進校園」路線能夠開通。

針對海大校長指控「市府幾經阻擾」，市政府交旅處交通管理科科長黃毅維表示，國光客運當初延駛計畫為「一天只行駛五班次，星期六日、國定假日及寒暑假都停駛」，這方案不但不能改善中正區居民每日的通勤需求，更將造成基隆市中正區因為已經有一條往台北的快捷公車，造成「全年全時段運行的快捷公車」胎死腹中。

市府︰提中正線快捷公車申請

因此，市政府自今年六月即積極協調修正該路線，希望業者能朝全時段來運行，但由於業者不配合，因此基隆市政府乃協助該路線修正為「校園專車模式」，並針對中正區沿線，另外提出「中正線快捷公車」之申請，以兼顧市民、海大及業者之權益。

國光客運副董事長王應傑表示，從昨天開始，一連三天國光客運台北到海大專車，海大師生免費搭車，市民則可享減少廿元抵減；另外，國光客運推出十張回數票四百四十元，比原價全票五十元較優惠。

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  • 爭取多時的國光客運「1800中崙-基隆」延駛到海大路線，昨天開進國立海洋大學。（記者俞肇福攝）

    爭取多時的國光客運「1800中崙-基隆」延駛到海大路線，昨天開進國立海洋大學。（記者俞肇福攝）

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