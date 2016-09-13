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〈北部〉地價稅漲11.39％ 一般戶約增970元

2016-09-13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年地價稅調漲了，基隆市平均漲幅十一．三九%，其中安樂區漲幅二十八．○二%最高，推估住宅用地平均每戶增加約三十多元，一般用地平均每戶增加約九百七十元。

漲幅為北台灣最低

基隆市稅務局指出，公告地價每三年重新調整一次，今年重新規定公告地價普遍比一○二年調漲，全國平均調漲三十．五四%，基隆市考量國內整體經濟情勢不佳，為顧及民眾負擔，今年地價稅平均漲幅為十一．三九%，是北台灣最低的，台北市、新北市和桃園市漲幅都在三成以上，離島連江縣漲幅都有二十六．○五%，只比離島金門九．四四%高。

安樂區漲幅28.02最高

其中安樂區漲幅二十八．○二%最高，七堵區二十三．一七%居次，第三名是暖暖區十四．七五，主要是交通便利致房地上漲，其他各區漲幅都在十%以下，市中心的仁愛區多老舊社區，且稅基已經很高，調幅只有○．四七%是全市最低。

今年十一月開始繳地價稅，民眾十月底收到稅單就會感受到稅金 漲了，依統計資料推估全市有十三萬七千五百多戶，其中自用住宅用地有六萬多戶，平均每戶增加約三十多元，其他的一般用地平均每戶增加約九百七十元，今年地價稅預估可達十億元，成長約一億元。

稅務局長歐秋霞指出，一般用地地價稅率為十%至五十五%，自用住宅用地優惠稅率為二‰，工業用地優惠稅率是十‰，公共設施保留地稅率為六‰；騎樓用地、巷道可免徵地價稅，符合規定的民眾可在九月二十二日前提出申請，節稅或減輕稅負。

稅務局財產稅課課長陳怡君說，針對單身者比對資料符合自用住宅規定，將寄通知單給屋主，只要簽名寄回即可，此外，也輔導工業區調輻較高的商家，尤其是大面積的工廠，重新檢視是否申請優惠稅率，最近有不少工業區業者申辦。

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  • 今年基隆市地價稅平均漲幅十一．三九%。（記者盧賢秀攝）

    今年基隆市地價稅平均漲幅十一．三九%。（記者盧賢秀攝）

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