〈北部〉《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金

2016-09-13

〔記者許展溢、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣約有八萬多名老人，中秋佳節將屆，頭份市、三灣鄉及南庄鄉三公所，發放秋節敬老禮金，表達對長輩關懷；另，通霄鎮公所則是發放鎮民每人兩百五十元的秋節福利金。

頭份市公所訂有三節敬老禮金自治條例，凡設籍滿一年，八十歲以上長輩，在中秋有一千元敬老禮金，鎮內今年符合對象有兩千七百一十九人，包括七名百歲人瑞，市長徐定禎昨天也為人瑞送上禮金，並帶上水果禮盒，祝福秋節快樂。

徐定禎表示，禮金過去採里長及里幹事送達，但遭審計室糾正，今年改採匯款方式，已有兩千三百一十一名長輩透過轉帳領取，四百零八人因沒有銀行戶頭，則請里長發放。

三灣鄉公所則針對鄉內七十五歲以上居民、七十歲以上原住民，各發放一千元秋節禮金；南庄鄉公所的秋節禮金發放對象，則為七十歲以上年長者，及具備原住民身分六十歲以上長者，各發放兩千元。

通霄鎮公所於九十九年開始，每年中秋節發放設籍滿六個月的鎮民，每人兩百五十元；公所主祕呂廷泓說，這筆經費，原是當初台電補助鎮民裝設電表費用，後因全球提倡節能減碳，台電認為補助裝設電表反而反其道而行，所以通霄鎮長徐永煌認為，改發放中秋社會福利金對鎮民較實用，一家如果有四口，就有一千元，不無小補。

部分通霄鎮民認為，中秋節基本都會烤肉，這筆福利金用來購買烤肉用品也挺實用，畢竟發電廠都設立了，也不可能要求搬遷，每年得到實質回饋也算是一種補償。