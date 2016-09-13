〈北部〉苗栗縣府還債 擬賣公告現值5.4億土地

2016-09-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕縣府債臺高築，中央除監管財政，也要求研擬清償計畫，縣府陸續檢討縣有非公用地出售，除於六月間將一百一十多坪土地，讓售給救國團苗栗縣團委會，進帳四千六百多萬元，更於上個月縣議會臨時會，一口氣提案廿二筆土地，進行出售處分，公告現值共五億四千多萬元，盼以賣地減輕債務壓力。

房地產低迷 議員認為不容易

不過，縣議員詹運喜表示，現今房地產景氣低迷，主動權都掌握在買方手上，縣府多次標售高鐵特定區內商業區用地，至今也乏人問津；如今，縣府提案處分，盼透過出售廿二筆土地，以減輕債務壓力，他認為「恐怕也不容易！」

縣府財政處長徐榮隆表示，以縣府現有資源條件，出售土地，是較可行方式，他也明白景氣不好，但仍要努力。若土地順利出售，對於縣府負債不無小補，可增加資金調度運用，不過還是有賴財劃法修正，對縣府財政窘境，較有助益。

縣議會點頭 仍待行政院核准

徐榮隆說，廿二筆縣有非公用地出售處分案，獲縣議會通過，仍待行政院核准。因行政院規定面積超過五百平方公尺的縣有非公用地，以促參等方式活用，但苗栗不比大都會，不要說ＢＯＴ，連ＯＴ都很困難，會詳述爭取行政院認同。

苗栗縣審計室於今年八月縣議會臨時會，簡報縣府財政狀況，指縣府總負債達六百七十六億多元，建議縣府加強預算審議、開源節流。 縣府於今年度總預算，較去年大減近五十億元，歲出、歲入短差二億三千萬元，以做為減債用，並撙節各項支出。

除節流，縣府也遂陸續檢討縣有非公用地狀況出售以開源。救國團苗栗縣團委會會址有三分之一的土地，是向縣府承租，經雙方接洽，縣府於六月間以每坪四十萬元轉售，為縣庫進帳四千六百多萬元，為近期最大一筆交易。

縣府於上個月臨時會，又提案出售以開發基金購買的高鐵特定區六筆住宅區用地，依據一○五年公告土地現值，總計達四億七千四百多萬元；另，分布後龍、苑裡、大湖、泰安、頭份、苗栗、獅潭等鄉鎮市的商業區、建築用地、住宅區等十六筆土地及建物，也提案出售處分，公告土地現值有七千一百多萬元。