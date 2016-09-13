〈北部〉馬國女孩駐新埔 帶婆媽藝起創作

2016-09-13

〔記者黃美珠／新埔報導〕用刺繡的方式，在棉布上「素描」！這樣特別的創作方式是廿四歲馬來西亞籍客家女孩鍾昱甯的獨門心法，她最近受邀到新埔駐鎮，跟著在地的李淑英等十個婆婆媽媽們一起聊天、或研究新埔本地客家的一些人文特色，還帶領這群幾乎拿鍋鏟拿了一輩子，卻從沒拿過彩筆的婆婆媽媽們一起創作，他們的作品本週末將亮相展出。

新埔發展觀光，在規劃三街六巷九宗祠外，九月也找來鍾昱甯駐點創作，跟鎮上李淑英等客家婆婆媽媽們透過訪談等互動，彼此互相激盪。

由於鍾昱甯選用的創作材料對棉布情有獨鍾，所以她用針、線，以刺繡的方式，一針一線繡出她在停駐新埔期間心情的裝置藝術，昨天在鎮長林保祿介紹下正式對外發表，預計本週六、十七日將在新埔國小旁的新埔宗祠客家文化導覽館展出。

鍾昱甯說，這是她首次受邀來台，而且還是到跟自己有相同血緣的客家小鎮從事駐點的藝術創作，她感覺這邊的人情味很濃郁。

鎮長林保祿說，希望年輕的鍾昱甯在新埔的客家婆婆媽媽心中種下藝文創作的新苗，未來可以持續在地耕耘地方藝文，讓新埔更有內涵。