〈北部〉馬國女孩駐新埔 帶婆媽藝起創作
2016-09-13
〔記者黃美珠／新埔報導〕用刺繡的方式，在棉布上「素描」！這樣特別的創作方式是廿四歲馬來西亞籍客家女孩鍾昱甯的獨門心法，她最近受邀到新埔駐鎮，跟著在地的李淑英等十個婆婆媽媽們一起聊天、或研究新埔本地客家的一些人文特色，還帶領這群幾乎拿鍋鏟拿了一輩子，卻從沒拿過彩筆的婆婆媽媽們一起創作，他們的作品本週末將亮相展出。
新埔發展觀光，在規劃三街六巷九宗祠外，九月也找來鍾昱甯駐點創作，跟鎮上李淑英等客家婆婆媽媽們透過訪談等互動，彼此互相激盪。
由於鍾昱甯選用的創作材料對棉布情有獨鍾，所以她用針、線，以刺繡的方式，一針一線繡出她在停駐新埔期間心情的裝置藝術，昨天在鎮長林保祿介紹下正式對外發表，預計本週六、十七日將在新埔國小旁的新埔宗祠客家文化導覽館展出。
鍾昱甯說，這是她首次受邀來台，而且還是到跟自己有相同血緣的客家小鎮從事駐點的藝術創作，她感覺這邊的人情味很濃郁。
鎮長林保祿說，希望年輕的鍾昱甯在新埔的客家婆婆媽媽心中種下藝文創作的新苗，未來可以持續在地耕耘地方藝文，讓新埔更有內涵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
《慶中秋》3地有敬老金 通霄發鎮民福利金
苗栗縣約有八萬多名老人，中秋佳節將屆，頭份市、三灣鄉及南庄鄉三公所，發放秋節敬老禮金，表達對長輩關懷；另，通霄鎮公所則是發放鎮民每人兩百五十…
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 科學家首度證實 海豚會造句、交談
- 演藝世家變性女星 驚傳過世
- 東京藝饗 文學．美學．心旅行
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 攤核廠除役成本 十月電價難降
- 八仙塵爆開庭呂忠吉神隱 傷者痛罵
- 工業重車穿村落險象環生 新園外環道開闢解決
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 賀陳旦：協助開拓更多客源
- 〈單身拼圖〉黃金剩女 絕地大反攻
- 我將透過友邦致函聯國秘書長
- 烤肉食材抽驗 青椒、吳郭魚各1件不合格
- 大馬第一夫人 被爆奢侈品近2億元
- 陽明大學找到漸凍人抑病機制
- 民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
- 警殺女友自轟 18年前1年3起
- 柴賽金牌馬斯里夫 同場獻兩首鋼琴協奏曲
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 陽岱鋼斷肋骨續戰 運動科醫師佩服
- 09/13 各報重點新聞一覽
- 玖壹壹《Oh My God》不再唱 下一站攻高雄巨蛋
- 馮明珠案 故宮政風室啟動調查
- 夜半車翻肚 只見車影不見車主
- 加泰隆尼亞爭獨立 80萬人上街怒吼
- 寇世勳帶頭慶生 王家梁超驚喜
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tourism industry protests in Taipei
- 中客醫美減 健檢小增 產業界：看好新南向
- Gucci時裝新錶款 方中帶圓
- 司院正副院長被提名人拜會 藍黨團拒見
- 她美妝店3度偷竊落跑成功 竟「自首」被法辦
- 〈旅遊的滋味〉台北私房祕境──蘆洲微風運河
- 海溫偏高 另2個熱低壓恐成颱
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 自由廣場》國防部、台大成營利單位？
- 又是紀錄週！ 大師兄差1轟就「雙喜」
- 立院今開議 政院提32優先法案
- 自由廣場》警槍出事 別只問責所長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉馬國女孩駐新埔 帶婆媽藝起創作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分