〈北部〉元培迎新 60人疑食物中毒

2016-09-13

〔記者洪美秀、王駿杰／竹市報導〕新竹市元培醫事科技大學觀光休閒、資訊管理及應用英語系等三系，前往苗栗縣谷巴休閒度假中心參加迎新活動，其中六十名學生昨天陸續出現食物中毒症狀而就醫，目前仍有四人在醫院觀察。

新竹市衛生局接獲通報即刻調查，初步了解可能是合菜的菜色有問題，已協助採集人體檢體送驗。元培醫科大針對此案件召開緊急小組會議，強調會針對就醫觀察的學生提供請假及補課等協助，也會協助申請學生平安保險等，並已請學生向家長報平安。

據指出，此次共有三個系、一百六十一名學生參加十日及十一日在苗栗谷巴休閒度假中心舉行的兩天一夜迎新活動；資訊管理及應用英語系是合辦活動，觀光休閒系單獨辦理。

其中有六十名學生昨天陸續出現拉肚子、頭暈、嘔吐等症狀，陸續前往國泰新竹醫院、竹北東元醫院就醫，目前仍有四人留院觀察，主訴噁心想吐。

校方表示，此項迎新活動是學生系友會辦理，地點由學生系友會決定，若無違規及安全之虞，學務處都會核可讓同學參與，未來會請學生系友會更慎選場地。