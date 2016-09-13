〈北部〉風城評選10大伴手禮 票選竹好呷小吃

2016-09-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市不少在地美食隱身在巷弄內，市府城銷處昨天舉辦十大伴手禮評選開跑活動，一駁新竹美食沙漠之說，網路部落客踢小米也現身介紹四種在地美食，市長林智堅還化身廚師，現炒新竹在地米粉，香味四溢讓在場者都聞香前來，他也邀請新竹在地商家參加十大伴手禮及新竹「竹好呷」票選活動，讓新竹美食傳香千里。

新竹市長林智堅與在地的郭主義主廚大秀炒米粉廚藝，除使用新鮮豬肉絲，也加上小卷、蝦仁和蝦米等健康食材，輔以川味的香辣油，最後加入米粉攪伴，好吃的在地米粉上桌，整個市府大廳飄著濃濃的香味。

林智堅說，身為道地新竹人，網路上新竹市的「美食沙漠」之名讓他很不服氣，新竹市的小吃陪伴他度過許多時光，即使公務繁忙，一有空他還是會鑽到巷弄間品嘗麵食和滷肉飯，這些店家雖沒有昂貴飯店的精緻裝潢，但「隱藏版」美食卻有濃濃人情味與在地風情。

林智堅說，新竹市的美食藏在巷弄間，許多外地人容易錯過，今年市府特別規劃「十大伴手禮俱樂部」，邀請三度獲獎的廠商加入，希望發揮新竹小吃「傻瓜肉粽」的傻瓜精神，不斷推廣，讓越來越多人說「我們來去新竹市吃東西」。

而澳門人美食部落客踢小米在新竹求學、就業近廿年，已是半個新竹人，深為新竹美食著迷，他分享最愛的新竹美食，有凌晨四點就要排隊的滷肉飯和光華冰菓店、纖碧爾、魚鮮會社、桂花潤餅等，高喊「新竹絕對不是美食沙漠」，鼓勵新竹店家報名十大伴手禮徵選。

除美食，新竹玻璃藝術也是十大伴手禮徵選的常勝軍，市府城銷處表示，今年要選出的十大伴手禮，會從中選出三名最佳創意包裝獎；及十五家「竹好呷」小吃，再從角逐的伴手禮和小吃中，選出三名最佳人氣獎。

甄選活動即日起收件到十月卅日，民眾也可推薦好吃的美食或商家，市府會邀請這些商家參與評選及票選，年底也會製作新竹美食地圖，讓遊客或新竹人用味蕾探索在地美食，活動官網為：http://hsinchu2016gift.com/。