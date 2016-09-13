〈北部〉太空飛船地景 夢想號藝動啟航
國慶日將號召五千名「太空人」太空漫跑
〔記者廖雪茹／竹北報導〕台灣最重要的兩所太空研究機構—國家太空中心NSPO與ARRC前瞻火箭中心，就位在新竹，五月天的《頑固》MV靈感也受到ARRC交大教授吳宗信的故事啟發。新竹藝動節在竹北新瓦屋特別打造一座十二米高的大型太空飛船「夢想號」地景展示區，昨起展出到十月卅日，國慶日當天還將號召五千名「太空人」，來一場別開生面的太空漫跑。
昌益文教基金會執行長楊佳瑋表示，源自「昌益家庭日」活動的新竹藝動節，以將藝術帶入城市生活中的想法為出發點，繼超人、英雄特攻隊、黑蝙蝠為主軸，今年第四屆活動特別選定太空主題展，讓大家有機會認識NSPO與ARRC，感受太空夢的魅力。
模擬駕駛艙場景 體驗人臉辨識互動遊戲
太空主題展以圖文和模型，展示這兩大太空研究機構的研發成果，並設有「前往星際互動體驗區」，模擬駕駛艙的情境場景，讓民眾身歷其境，感受深入太空飛船核心控制區的臨場感，同時有人臉辨識等互動遊戲供民眾體驗。展區散佈十二個以新竹特色打造的太空積木人，還有以貨櫃規劃的「遨遊太空閱覽室」，陳列數百冊與太空相關的書籍雜誌，供民眾現場閱讀。
新竹縣長邱鏡淳和交大、中華大學等八名學生，昨天穿連身太空裝出場，為太空飛船「夢想號」的啟航揭開序幕，邱鏡淳、昌益建設董事長楊玉全、NSPO主任張桂祥與ARRC、交大副教授陳宗麟等人，一同為夢想號坐落新瓦屋進行插旗儀式。
昌益基金會表示，NSPO致力於衛星發展計畫廿多年，其中福爾摩沙衛星二號為影像衛星可每天拍攝地球影像，福衛三號氣象衛星可提供全球大氣觀測作為天氣預報、氣候變遷的重要依據；接下來將有福衛五號升空，與明年福衛七號的發射計畫，都將是台灣衛星的重要里程碑。
ARRC則是由一群懷抱太空夢想的火箭大叔及科技宅男組成，仰賴民間贊助與募款陸續進行多支火箭的發射，雖然研發經費比不上其他國家充裕，但技術能力卻連美國都密切關注中。
昨起到十月卅日（週一公休）展出期間，民眾索取活動DM，並集滿十二個印章數，可兌換ARRC火箭紙模型材料一份（每人每日限兌換一份，送完為止）。此次也與紙模型達人陳俊宏合作，開發設計出夢想號基地與太空人的紙模型，供民眾選購。
另外，新竹藝動節將在十月十日國慶日當天，號召五千名身穿太空裝的跑者，來一場別開生面的太空漫跑，歡迎大家拭目以待。
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