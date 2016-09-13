〈北部〉申請租金補貼 創歷年新高

2016-09-13

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市住宅補貼申請在八月底截止，市府都發局統計，今年在租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等補助中，僅修繕住宅貸款利息補貼申請戶數未逾計畫戶數，其他都超過，其中租金補貼部分共有八五四○戶提出申請，創下歷年新高，都發局提醒，申請者若租約到期或中途換租屋處，須立即補正新簽訂的租賃契約書，否則無法獲得補助，可洽詢：329-8600。

都發局表示，今年住宅補貼開放各區公所收件服務，市民可以就近到任一區公所送件申請，使得申請戶激增，案件是歷年之最，以最受歡迎的「租金補貼」為例，八五四○戶申請戶，根據往年經驗，估約有七六○○戶符合補貼資格。

市府都市發展局說，目前正在領取或新申請租金補貼的申請者，如果租約到期或變更租屋處的話，須立即補正新簽訂的租賃契約書，逾期將無法繼續獲得補助。