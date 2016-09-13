〈北部〉「公24」公園動工 107年中啟用

2016-09-13

〔記者陳昀／桃園報導〕位在桃園區南門市場對面的「公二十四」公園昨天動工，市長鄭文燦表示，此處面積一萬八三八五平方公尺，是相當完整的公園基地，市府編列約四億七三一七萬元總經費，興建地下二樓停車場，並規劃地景公園和周邊四個里的聯合集會所，預計一○七年四月完工、六月啟用。

鄭文燦說，「公二十四」公園規劃有中央草坪區、草階坐台區、體驗休憩區和兒童遊戲場等，將採取綠建築設計，利用下沉式廣場及天井，引入公園綠意及陽光，讓地下一、二樓通風採光。

「公二十四」公園鄰近南門、南華、西門和西湖四里，人口約一萬兩千餘人，鄭文燦表示，該區域過去一直沒有公共空間，因此將在公園管理中心旁設置四里的聯合集會所，讓居民們充分利用；他說，「公二十四」公園採多目標使用，將興建地下二樓停車場，提供三百四十九格汽車停車格、六百卅八格機車停車格。

鄭文燦指出，市府將進行南門市場更新計畫，包含消防、照明、重新配置電線等工程；桃園區南平運動中心和桃園國民運動中心也已動工，預計明年七、八月間完工啟用，讓市民有更完善的運動空間。