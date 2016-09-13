〈北部〉防颱！ 地景藝術節 部分作品要暫撤
2016-09-13
〔記者李容萍／綜合報導〕「桃園地景藝術節」正在新屋、八德兩區展出，因應莫蘭蒂颱風襲台，市府文化局擬定應變措施，隨時在活動官網及粉絲專頁公布活動動態，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強防風固定，少部分作品評估受影響較大者將暫時撤除、撤離。
另外，石門水庫將視集水區降雨量及水庫入流量運轉，並視水庫濁度開啟分層取水供應桃園地區民生公共給水。
文化局統計，桃園地景藝術節自九日開展至今，已累積約廿二萬參觀人次（新屋約十六萬人次，八德約六萬人次）。因應莫蘭蒂颱風來襲，考量遊客安全，一旦中央氣象局發布桃園地區為陸上警報區，新屋區將封閉展區並取消相關主題活動暨小旅行等活動；八德區相關表演活動暨小旅行也會取消。
文化局主任秘書王麗娟表示，地景藝術節戶外的裝置作品，在陸上颱風發布後皆不開放參觀，為避免人、車進入展區及海邊，新屋、八德兩地警方將配合實施交通管制，於展區往海邊路口及管制點（靠近觀海路）協助佈設紐澤西護欄，以確保安全；交通局也將配合撤離接駁區硬體設備，接駁車也會全面停駛。
而截至昨晚八點止，石門水庫大壩水位為二四一．七二公尺，距離滿水位三．二八公尺，蓄水量一億七四二一萬噸，蓄水率八十六．五三％，中庄攔河堰九道的傾倒式閘門先行倒伏恢復成河道，以利排洪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
「公24」公園動工 107年中啟用
位在桃園區南門市場對面的「公二十四」公園昨天動工，市長鄭文燦表示，此處面積一萬八三八五平方公尺，是相當完整的公園基地，市府編列約四億七三一七…
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 證券行情表、證券表格
- 馮明珠案 故宮政風室啟動調查
- 晨翔秀濕身照 萌樣要大家看100次
- 員警點播梁詠琪歌曲 《膽小鬼》神救援跳樓女子
- 男人們注意啦！ 女性不愛的五大性愛體位出爐
- 國民黨又要焦土戰？王金平：必要的時候才需要
- 自由廣場》勞工變志工
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- Sony體驗秀 送XZ
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 教師節教師沒放假 教育部：可請家庭照顧假
- Angelababy被爆產檢！網友目測懷胎3月
- 台經院︰景氣翻揚要等2018年
- 徐國勇包小黃到政院開會？ 原來司機是他的民主戰友
- 09/13 各報重點新聞一覽
- 李千娜不合群 王傳一虧要排擠她
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 性愛片太模糊 告夫通姦不成
- 更保台中分會送愛 助清寒更生家庭過中秋
- 發言人：希拉蕊除肺炎 並無他疾
- 國軍服裝裝備 斥資50億升級
- 實價登錄慢半拍 北市擬升級
- 江蕙封麥一周年 藝界人生永留精彩
- 〈活動看板〉魏德聖談圓夢
- 退月餅風波 指揮官妻赴協會致歉
- 情牽7年論及婚嫁 女婿殺愛女2老心痛
- 新政府上台 兩岸首度互遣罪犯／3重犯假釋 強制出境
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 北市前新聞處長唐啟明 外木山游泳遭捲走溺死
- 鳥死馬傷 兆豐農場涉虐動物
- 中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
- 美利堅小姐 阿肯色佳麗 機智奪冠
- 〈徵文啟事〉老了不想變這樣
- 林揆今施政報告 立院手語翻譯首登場
- 冠軍教頭帶經典賽 聯盟︰4隊有共識
- 胃食道逆流很煎熬 醫師︰不曾有人因此輕生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉防颱！ 地景藝術節 部分作品要暫撤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分