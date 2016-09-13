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強颱莫蘭蒂來勢洶洶 牡丹水庫急放水 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
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〈北部〉防颱！ 地景藝術節 部分作品要暫撤

2016-09-13

〔記者李容萍／綜合報導〕「桃園地景藝術節」正在新屋、八德兩區展出，因應莫蘭蒂颱風襲台，市府文化局擬定應變措施，隨時在活動官網及粉絲專頁公布活動動態，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強防風固定，少部分作品評估受影響較大者將暫時撤除、撤離。

另外，石門水庫將視集水區降雨量及水庫入流量運轉，並視水庫濁度開啟分層取水供應桃園地區民生公共給水。

文化局統計，桃園地景藝術節自九日開展至今，已累積約廿二萬參觀人次（新屋約十六萬人次，八德約六萬人次）。因應莫蘭蒂颱風來襲，考量遊客安全，一旦中央氣象局發布桃園地區為陸上警報區，新屋區將封閉展區並取消相關主題活動暨小旅行等活動；八德區相關表演活動暨小旅行也會取消。

文化局主任秘書王麗娟表示，地景藝術節戶外的裝置作品，在陸上颱風發布後皆不開放參觀，為避免人、車進入展區及海邊，新屋、八德兩地警方將配合實施交通管制，於展區往海邊路口及管制點（靠近觀海路）協助佈設紐澤西護欄，以確保安全；交通局也將配合撤離接駁區硬體設備，接駁車也會全面停駛。

而截至昨晚八點止，石門水庫大壩水位為二四一．七二公尺，距離滿水位三．二八公尺，蓄水量一億七四二一萬噸，蓄水率八十六．五三％，中庄攔河堰九道的傾倒式閘門先行倒伏恢復成河道，以利排洪。

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  • 「桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

    「桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

  • 「桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

    「桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

  • 桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

    桃園地景藝術節」主展區在新屋區，因應莫蘭蒂颱風襲台，戶外的裝置作品在颱風期間皆將依作品設置區域加強固定，少部分作品影響較大者將暫時撤除、撤離。 （記者李容萍攝）

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