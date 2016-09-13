〈北部〉全國首創 砂石車強制加裝ＧＰＳ

2016-09-13

議會三讀通過 最快今年底上路

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市議會臨時會昨天三讀通過市府「營建剩餘土石方管理自治條例」，明文規定砂石車強制加裝ＧＰＳ，這是全國首創，最快在今年底上路，違者可按次處罰一萬元至十萬元罰鍰並限期改善，否則可勒令停工。

自治條例規定，「運載建築工程及拆除工程所產出的營建剩餘土石方，及收容處理場所載運出場的車輛，應裝置具有追蹤流向功能設備（ＧＰＳ）」；對此，長期關心非法傾倒廢土問題的市議員舒翠玲與楊朝偉表示，桃園廢土濫倒嚴重，民意強烈要求砂石車強制加裝ＧＰＳ，經過多年爭取總算有重大突破。

防止營建剩餘土石方濫倒

市府都市發展局表示，桃園市一年的土石方量約有六百萬立方公尺，強制砂石車裝設ＧＰＳ，可透過電腦追蹤砂石車的位置、行進軌跡等，有利監督管理，自治條例經議會審查通過後將送內政部審議，最快在今年底公告施行，屆時砂石車若要載運桃園產出的土石方，都必須裝設ＧＰＳ。

舒翠玲、楊朝偉等議員在今年五月踢爆不法業者破壞農田挖洞回填廢土，兩人表示，以往因制度缺失及管理不當，砂石車及土石方在桃園濫倒嚴重，雖然長期要求透過ＧＰＳ規範，但因業者等各方的壓力反彈，始終未能如願，兩人今年擔任市議會工務審查小組召集人，在堅持主導後總算促成自治條例審議通過。

楊朝偉、舒翠玲說，未來所有桃園市的建築工程及拆除工程所產生的營建剩餘土石方，運載的砂石車都必須裝置ＧＰＳ，可有效遏止營建剩餘土石方被亂倒、回填等不法行為，對環境正義邁出一大步，未來會持續監督落實執法。

違者按次處罰 最重勒令停工

桃園市「土石方資源處理商業同業公會」理事長史碩仁也表示肯定，他說，桃園市約有二千五百多輛砂石車，強制裝設ＧＰＳ不僅規範本地業者，也能遏止外縣市不法業者來桃園濫倒、回填等破壞環境。

史碩仁說，桃園市每年來自台北、新北等地的非法廢土，估計約有三百萬立方公尺，換算後，一年約有廿七萬輛次的砂石車進入桃園從事非法行為，過去難以掌控，強制裝設ＧＰＳ後，「只要在路上看到載運土石方的砂石車，卻沒有安裝ＧＰＳ，幾乎就是違法！」這有利相關單位的取締。