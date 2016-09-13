〈中部〉紙廠工安意外 2人遭變壓器電擊

2016-09-13

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區沙田路四段的大昌紙業，昨天下午2點多發生一起工安意外，2名工人在廠內進行維修時，疑似遭變壓器電擊燒傷（見圖，記者何宗翰翻攝），送往梧棲童綜合醫院急救，其中46歲陳姓男子全身80%以上3度燒燙傷，50歲劉姓男子上半身50%的3度燒燙傷，2人送醫時皆意識清醒，但仍有生命危險。

台中市府勞工局表示，經勞動檢查處檢查初步研判，可能是公司從事總配電盤（11.4KV）下之中白漿細篩機的無熔絲開關（400A、440V）更換，在未對總電源斷電下進行活線作業調整時因操作不當，造成短路、產生電弧，現場作業2名勞工不幸被灼傷。勞工局已對大昌紙業中白漿細篩機予以停工處分，也將移送司法機關調查。