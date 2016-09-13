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〈中部〉70歲老翁瘋「攝護腺保養」 每月向按摩女報到

2016-09-13

傳統推拿館暗藏春色

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日區中山路上一間「港灣傳統整復推拿館」，以整復、按摩為生意號召，熟客卻都知道在按摩最後10分鐘，會進行「攝護腺保養」，烏日警方日前獲報後前往查緝，發現70歲周姓老翁和52歲鄭姓女按摩師正在進行按摩。

周翁坦承鄭女有撫摸生殖器，警方將全案依違反社維法送辦。

推拿館營業約半年，近來卻傳出推拿館內有從事色情交易，烏日警方接獲線報，聲請搜索票入內，發現周翁和鄭女正在房間內進行按摩，帶回分別詢問。

周翁向警方表示，按摩一次50分鐘，會推拿按摩全身，最後10分鐘會按摩生殖器，他每個月都會來一次，已經來5次了，「喜歡來感受興奮，但射不出來！」

阿公跟按摩師被查獲

鄭女向警方表示，她和店內另一名葉姓女按摩師都來自中國福建省，每次以1600元的代價提供客人指壓、油壓、刮痧的服務，和老闆4、6分帳，做的時候難免會觸碰到私密處，但並沒有替客人從事色情按摩。

警詢後將鄭女及陳姓負責人依違反社會秩序維護法送辦。

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70歲老翁瘋「攝護腺保養」 每月向按摩女報到

傳統推拿館暗藏春色台中市烏日區中山路上一間「港灣傳統整復推拿館」，以整復、按摩為生意號召，熟客卻都知道在按摩最後10分鐘，會進行「攝護腺保養」，烏日警方日前獲報後前往查緝，發現70歲周姓老翁和52歲鄭…

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