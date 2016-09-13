〈中部〉中秋連假「享閱」 市圖邀尋寶、猜謎

2016-09-13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋節到來，台中市立圖書館推出「中秋月圓，與書結緣」活動，有尋寶遊戲、彩繪柚子等，市圖各館除中秋節（十五日）當天休館外，邀民眾中秋連假走趟圖書館「享閱」。

每逢中秋節團圓日，民眾多選擇吃月餅、烤肉等聚會活動，今年中秋連假長達四天，台中市立圖書館廿九個分館特別推出「中秋享閱」系列活動，包括太平分館舉辦「中秋尋寶」，鼓勵兒童依據尋寶線索在圖書館尋書，從遊戲中學習如何利用圖書館資源；大里分館舉辦「月圓人團圓─中秋賞詩對對碰」活動，邀讀者吟詩對詞，重溫詩詞的優美。

此外，南屯分館辦理「滿月猜謎驚喜抽─中秋節借閱送禮」，神岡分館與台中市家庭教育中心合辦「彩繪柚子」等。

也有圖書館運用在地特色與在地商家合作推出「節日限定」閱讀推廣活動，葫蘆墩分館與豐原當地極具特色的寶泉餅行、江大房餅行、老雪花齋餅店、寶泉甘味手造所旗艦店等四間糕餅店合作，民眾只要達成活動指定項目，就能領取商品折價券一張，數量有限，贈完為止。

台中市立圖書館指出，還有說故事、各式手作DIY等，也有分館準備小禮物，盼藉由多元方式，鼓勵民眾選擇可充實心靈的閱讀活動，中秋也能到市立圖書館「享閱」；詳細「書香閱中秋」活動訊息，可上市圖網頁查詢。