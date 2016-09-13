〈中部〉助「微笑天使」賣月餅 府會齊促銷
〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕中秋節將至，為了達成向身心障礙團體訂購六萬五千盒中秋禮盒的目標，市議會民政委員會昨天和市府社會局前往社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會「微笑天使手作烘焙坊」打氣，希望大家以實際行動幫助身心障礙者自立；台中市育成國際同濟會則以實際行動響應，昨天將向身心障礙團體、果農購買的月餅、柚子送給南台中家扶中心的弱勢家庭。
官員：還差6千盒 議員率隊打氣
社會局副局長陳坤皇表示，台中今年推廣優先採購六個身心障礙團體及庇護工場的中秋禮盒，並訂出六萬五千盒目標，目前已賣出五萬九千盒，距離目標還差六千盒，每一份產品都充滿身心障礙者的用心和愛心，星期四就是中秋節，希望大家多採購，以實際購買來鼓勵身心障礙者。
為協助促銷身心障礙者的中秋禮盒，昨天市議會民政委員會副召集人張芬郁帶領邱素貞、朱元宏、蔡雅玲、江肇國等不分黨派議員，前往台中市身心障礙者福利關懷協會在大里國光路的「微笑天使手作烘焙坊」協助促銷中秋禮盒。
「微笑天使手作烘焙坊」店長楊晶軒表示，目前店內有十位精障、智障學員，今年原本訂下五千盒的目標，但目前僅售出一千盒，銷售不如預期，請大家多多選購。
同濟會購月餅、文旦 捐贈家扶
台中市育成國際同濟會向十方啟能中心、立達啟能中心等身障團體，購買三百五十盒中秋月餅，並向大坑柚農採購一百箱文旦柚，昨天全部捐給南台中家扶中心的弱勢家庭。
昨天台中市育成國際同濟會創會長、市議員陳成添與現任會長游宗穎、下任會長游圓鑫暨會友多人，在副市長林依瑩見證下，將月餅、文旦柚送到南台中家扶中心。家扶中心主任洪健胤表示，這已經是育成第九年捐贈，真的很感謝。
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