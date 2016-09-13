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〈中部〉反詐騙宣導場面火辣？ 警澄清

2016-09-13

宏龍派出所：受邀到場發傳單後就離開

〔記者陳建志／太平報導〕網路上昨天流傳數張打扮火辣的女歌者照片，背後卻懸掛「台中市政府警察局太平分局宏龍派出所提醒您」的反詐騙宣導布條，民眾認為警方在此種場合宣導易讓人誤解。宏龍派出所所長許景勝澄清，這是轄區永隆里前晚舉辦的里民中秋聯歡晚會，派出所獲邀到場發傳單進行反詐騙宣導後就離開，不清楚有此節目安排，員警當時也不在場。

昨天不少人的Line通訊軟體都收到兩張穿著火辣的歌者照片，但背後卻懸掛「台中市政府警察局太平分局宏龍派出所提醒您」的反詐騙宣導布條，民眾認為警方在此種場合宣傳容易讓人誤解。

許景勝表示，近日各里、社區接連舉辦中秋晚會，這是前晚永隆里長連保欽在時代花園城運動廣場舉辦的中秋聯歡摸彩活動，派出所獲邀到場進行反詐騙宣導，並由主辦單位協助懸掛反詐騙布條，事先不清楚有此節目安排，才會讓人有不當聯想，未來會更注意活動內容，不過經查整晚娛樂節目並無逾越法規。

連保欽指出，前晚舉辦里民中秋聯歡摸彩晚會，安排志工媽媽、小朋友等團體表演，也開放里民上台唱歌，因晚會租用舞台車，業者並附帶安排主持人和歌者，事先不清楚有此節目，該名歌者是在演唱途中突然換穿清涼服裝，但只唱一首閩南語歌曲就離開，整個晚上也只有這名歌者有較清涼打扮。

連保欽強調，因之前有里民被騙七十萬換回七罐飲料，事後自責、傷心不已，為了避免里民再被騙，才會請轄區派出所趁中秋晚會較多里民到場時進行反詐騙宣導，沒想到被不當聯想，認為對事先毫不知情的員警不公平。

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  • 太平永隆里前晚舉辦中秋聯歡摸彩晚會，現場有穿著火辣的歌者演出，因背後出現派出所反詐宣導布條，有民眾質疑不恰當。（記者陳建志翻攝）

    太平永隆里前晚舉辦中秋聯歡摸彩晚會，現場有穿著火辣的歌者演出，因背後出現派出所反詐宣導布條，有民眾質疑不恰當。（記者陳建志翻攝）

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