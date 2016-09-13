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〈中部〉民進黨創黨卅週年 台中市黨部紀念茶會

2016-09-13

〔記者張菁雅／台中報導〕今年是民進黨創黨卅週年，台中市黨部十二日舉行「三十而立．邁向下一個三十」紀念茶會，邀請當年台中市與台中縣黨部草創時期的黨員出席，回顧創黨艱辛，並展望未來。

民進黨在一九八六年九月廿八日正式創立，各地方黨部在相關辦法通過後陸續成立，台中市黨部在一九八七年九月卅日，由五十四位創黨黨員發起成立；台中縣黨部則在一九八八年三月廿六日，由一百七十一位黨員成立。

昨天的紀念茶會特別選在前立委許榮淑服務處舊址（現麻葉茶館）舉行，民進黨市黨部表示，在中部各地方黨部成立前，有心創設地方黨部的民主人士沒有地方開會，都到許榮淑服務處開會，因此，這裡成為中部地方黨部創設初期的共同基地。

台中市黨部第一屆評召謝明源、第一屆執行長陳彥斌、副執行長陳福文、活動組長何敏誠、台中縣黨部第一屆執委蔡百修等創黨黨員，以及大屯民主聯誼會、台中民主電視台、民主鼓團成員均到場。前市黨部主委、台中肉品市場董事長劉文欽特地帶著四張黨證前來，包括創黨黨證、終身黨證及兩張因蓋滿黨內選舉投票戳章而換發的黨證。

陳彥斌表示，踏入這裡感慨萬千，當年受到國民黨打壓，不但辦活動被處處刁難，還要擔心不知何時被逮捕、迫害，而現在民進黨全面執政，變成擔心民進黨做不好會被人民罵。

市長林佳龍以民進黨中常委身分到場，與市黨部主委何明杰一起頒贈創黨黨員紀念品。林佳龍指出，俗話說「三十而立」，三十年是一個完整的世代，上一代走過的路要讓下一代知道，而歷史就像接力賽，一棒接一棒，民主前輩把石頭搬走，至於土地上要種什麼是這一代的工作，他認為未來重要的工作是培養人才，給年輕人機會。

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  • 民進黨台中市黨部舉辦創黨三十週年茶會的地點，是中部民主發源地之一。（記者張菁雅攝）

    民進黨台中市黨部舉辦創黨三十週年茶會的地點，是中部民主發源地之一。（記者張菁雅攝）

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