〈中部〉鋁加工廠廢油外流 污染稻田
2016-09-13
波及無毒水稻 都白種了
〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區東寶里灌溉圳日前竟出現工廠廢污油，污染十多甲稻田，其中還有農民辛苦栽種的無毒稻米也因此白種，損失慘重。市議員蕭隆澤獲知，通報環保局派員搜索，原來兇手是一家鋁加工廠。環保局初判是初犯，依法開罰三萬元，農民若因此產生損失可向市府反映，向工廠求償。
蕭隆澤日前接獲農民陳情，潭子區東寶里十一張圳灌溉溝渠遭廢油污染，沿線十多甲農田因此受害；由於二期稻作已進入結穗期，油污可能會影響稻子生長，結穗率恐大減。環保局稽查人員獲報後立刻到場，並沿水道上游尋找污染源，隔日在雅豐街查到元凶，是一家鋁加工廠。
稻農吳錦儒說，他一年多前跟朋友借地種植無毒水稻，三分多地的稻米，價格比一般稻好，但產量少約三分之一，再過五十天就能收成；如今，油污污染農田，雖然沒有臭味，但無法通過無毒認證。一旁的菜農也說，他看到溝渠水面浮一層不明油漬，不敢用來幫菜苗澆水。
環局查為初犯 開罰三萬
中市環保局稽查員李啟合表示，經查油污是該廠的切削油，初驗沒有毒性，但會阻隔空氣，影響作物吸收養分；現勘後發現工廠的老舊油管有滲漏現象，依法開罰三萬元。
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