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〈中部〉外勞工作環境 勞工局將加強訪視

2016-09-13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於印尼外籍看護工遭雇主性侵案，社會局已將受害女看護安置在庇護中心；同時，為避免類似案件發生，勞工局將與勞動部研議加強訪視頻率，並結合愛鄰守護隊的力量，讓在家工作的外勞能受到更多關懷，且有安全的工作環境。

台中市發生印尼女看護遭雇主性侵，社會局已將受害的女看護接至庇護中心，陸續協助驗傷診察、雇主轉換及法律訴訟等事宜，並由心理師會同翻譯進行諮商輔導。

此外，還安排驗傷診察，而診察費用將由台中市家庭暴力及性侵害防治中心補助款支付，另外協助個案辦理雇主轉換與法律訴訟事宜，並由心理諮商師協助心理輔導。

而為避免類似案件受害人因害怕不敢申訴，勞工局將與勞動部研議加強訪視頻率，並結合愛鄰守護隊的力量，讓在家工作的外勞能受到更多關懷，早發現早預防。

對於雇主違法部分，勞工局表示，目前交由檢察官經由司法偵查程序，進行法律制裁。

對於雇主未盡到外勞生活照顧的責任及仲介公司是否未依就業服務法提供外勞適當及即時通報，勞工局會儘快釐清事實，如有違法，依相關法令加以處罰。

由於受害女看護表示希望轉為廠工，勞工局已專案處理，為其尋找其他優良雇主，也協助解除該名印尼籍看護工與原雇主勞動契約。

依法規定，勞工到職三個月內，勞工局需訪視一次，勞工局表示，由於此案是台中市今年接獲通報的第二起外勞遭性侵案，為了避免勞工因害怕不敢申訴，市府將與勞動部研議，再增加訪視頻率，並結合愛鄰守護隊，透過里鄰長多關懷，希望能主動發現問題。

此外，市府也將持續巡迴各里聚會場所，宣導一九五五外籍勞工申訴專線。

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