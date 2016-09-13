〈中部〉台中志工人數逾九萬 比率六都第一
2016-09-13
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府積極推動「HOPE一二五志工首都」概念，今年上半年志工人數已超過九萬，志工人口比率六都第一，並媒合國際志工參與社區營造，創造另類國際外交，市長林佳龍十二日說，台中最美風景是志工，將再努力培訓增至十萬人，讓民間無窮能量有效發揮。
市府社會局長呂建德在市政會議指出，世界花博、東亞青運將陸續舉辦，將有龐大志工服務質量需求，志工從去年八萬人增至目前九萬多人，獲得雜誌評比志工人口比率六都第一，建議中央鬆綁志工相關法規限制，讓培育管道更順暢，提高民眾擔任志工意願。
呂建德並說，市府推動「HOPE 一二五志工首都」概念，呼籲市民一人每月提供至少二小時的志願服務，創造近五倍公民社會力量，並透過志工銀行獎勵、社群平台媒合等方式，鼓勵學生、國內外青年、企業、退休高齡人士、社會大眾共同加入。
林佳龍說，「志工首都」不是口號，市府計畫以三步驟建立志工培力實驗專區等發展中心，整合國內外志工資源，讓民間力量充分發揮，更將成立「非營利組織與志工中心」、規劃建立iNGO（國際非政府組織中心）。
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