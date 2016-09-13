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〈中部〉BRT司機抗議 交局：輔導轉任

2016-09-13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中快捷巴士（ＢＲＴ）公司已在七月十八日走入歷史，部分司機不滿工作權未獲保障，十二日到市府抗議遭惡意解雇，要求市府還給他們原有的工作，交通局主秘黃士哲出面接下陳情書。交通局表示，部分員工不願轉任至台中捷運公司，也不接受資遣條件，將持續努力輔導其轉任。

不滿市府錯誤政策 後果讓員工承擔

ＢＲＴ自救會表示，監察院台中審計處一○四年度的「台中市地方總決算審核報告」明確指出，台中市政府的「錯誤政策」，造成ＢＲＴ虧損六億元，卅二輛雙節公車目前閒置中，浪費四億三千九百多萬元資產，「總損失超過廿億元，浪費人民的納稅錢」。

自救會指出，市長林佳龍八月七日在媒體公開肯定政府處理國道收費員的方式，交通局長在議會也公開表示會以最優條件給予ＢＲＴ員工資遣費和慰助金，因此，自救會要求比照國道收費員七個月的慰助金，交通局卻用全部五．五個月打發。市府的錯誤政策導致ＢＲＴ公司虧損，後果卻讓員工承擔，犧牲他們的工作權，他們要求市府讓卅二輛雙節公車重新投入市區客運，解決司機失業的困境，也避免浪費公帑。

交通局與ＢＲＴ員工已進行三次勞資協商，司機表示，交通局提出的工作都是巡捷運工地、巡馬路，不符合其專長，且薪水只有三萬元，遠低於原薪水五萬元，他們無法接受，若市府再無善意回應，自救會將提訴訟。

交通局：資遣費必須符合比例原則

交通局長王義川對此表示，原ＢＲＴ公司五十七位員工中，卅九位商定留用，投入捷運籌備工作，依照專長分派至機械、資訊、車輛、行控部門；三位主動離職；另十五位不願意轉任捷運公司，將予以資遣，市府提出的資遣條件為一個月薪資加四．五個月慰助金，合計五．五個月。

王義川說，資遣員工中，有人要求七個月慰助金，也有人主張十二、廿、廿四個月不等的高額資遣費，但資遣給付金額的商定不能漫天喊價，國道收費員的年資至少十年起跳，ＢＲＴ司機年資頂多二年，資遣費必須符合比例原則；至於轉任的薪水問題，捷運公司沒有月薪五萬元的職缺，大部分是三萬元出頭。

另外，卅二輛雙節公車已上網招標，將由民間業者承租，十月四日開標。王義川表示，業者表達強烈意願，雙節公車有機會再加入台中市公車。

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  • BRT（台中快捷巴士）公司解散後，部分BRT司機昨到台中市政府前陳情要求還工作權！（記者廖耀東攝）

    BRT（台中快捷巴士）公司解散後，部分BRT司機昨到台中市政府前陳情要求還工作權！（記者廖耀東攝）

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