〈中部〉連假迎賓 桃米生態村清潔環境

2016-09-13

〔記者佟振國／南投報導〕中秋節有四天連假卻碰上颱風攪局，縣內觀光業者仍祭出優惠措施搶客，國姓泰雅渡假村連假開放民眾中午前免費入園等優惠；埔里鎮桃米生態村昨天也舉辦清淨家園活動，社區居民、學生共同誓師，清除雜草、落葉及垃圾，要用最美環境迎賓。

受莫蘭蒂颱風影響，打亂許多民眾中秋四天連假出遊規劃，但泰雅渡假村照常祭出中午前入園免費，姓名有「中」、「秋」的住宿打九折等多項優惠力抗颱風，同時配合寶可夢遊戲熱潮，遊客在園區捕捉十隻不同寶物並於臉書打卡，即可兌換精美贈品。

日月潭國家風景區管理處及埔里鎮桃米生態村各協會、學校，昨天舉辦「日月潭桃米生態村清淨家園活動」，號召居民、師生百餘人共同誓師參與環境清潔，並規劃出三條路線，由社區發展協會、桃米休閒農業區推展協會、新故鄉文教基金會及桃源國小師生等分別帶隊，沿路清除路邊落葉及垃圾並進行分類。