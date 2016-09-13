〈中部〉收容人繪本創作賽 「生命的鐘」奪冠

2016-09-13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投看守所昨舉辦收容人中秋懇親會，並頒獎表揚給參加收容人生命教育繪本創作賽第一名的林姓女受刑人，而她的父母不只到場分享該榮耀，且林女昨假釋獲准，親子將一同返家團圓。

南投看守所昨日下午和今日上午分兩梯次舉行中秋懇親會，昨日下午有廿名收容人與家人提前過中秋，有多名受刑人的兒女跟著家人前來，小朋友撒嬌地坐在爸爸的腿上，時而拉拉父親的耳朵，時而摸摸爸爸的頭，氣氛溫馨。

昨日所方也在會中頒獎給獲得生命教育繪本比賽第一名的林姓女受刑人，林女的父母看著女兒上台受獎，臉上盡是開心神情，且林女昨日假釋獲准，她將跟著爸媽返家，重享自由的生活。

以「生命的鐘」繪本拿下第一名，林姓女受刑人的繪本獲得評審郝廣才等人的好評，因詐欺案被判刑兩年半的她，入獄後就告訴自己「日子不能白過」，而此次的繪本，以自己和其他收容人對時間的看法來作為主題。

林女表示，過去在高牆外常覺時間不夠用，高牆內卻是時間漫長，原來時間快慢取決於心態，自己也從創作中獲得啟示，決定出獄後要把時間用在美好事物上，例如繼續創作繪本。