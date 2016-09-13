〈中部〉強颱壓境 香水百合收帆布固枝條
2016-09-13
〔記者佟振國／仁愛報導〕仁愛鄉清境地區香水百合進入產期，但碰上強烈颱風莫蘭蒂即將來襲，花農昨展開防颱措施，收起棚架帆布及穩固花卉枝條，盼將風雨影響降至最低；而中秋連假也是登山潮，警方昨提前勸導登山隊取消或延後行程，以免上山遭遇颱風更添風險。
仁愛鄉清境松岡地區為全台重要的高山夏季花卉產區，又以香水百合為大宗，已陸續進入產期，強烈颱風莫蘭蒂逐漸逼近，農民不敢掉以輕心。花農李克之指出，香水百合最怕強風，也怕重壓，還無法採收的百合，須先將棚架的帆布收起，避免受風面太大，導致整座棚架被強風吹翻，同時還要確認每枝百合花都在正方形的隔網內，減少風吹時的晃動。
花卉產銷班長楊天喜也表示，有些農民還會在花田的受風處加裝「破風網」，至少可抵擋三、四成的風力。
目前香水百合一把五枝平均批發價二百至二百五十元間，較受歡迎的品種、顏色更有三百五十元以上的價位，因此防颱措施千萬不能少。
至於許多民眾利用中秋節四天連假登山，仁愛分局初步統計十五日起有一百九十支登山隊申請入山，警方今天將會勸導登山隊取消或延後行程。
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