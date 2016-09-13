〈中部〉無畏肢障更努力 蔣志建獲就業表揚
2016-09-13
〔記者張聰秋／花壇報導〕「就是矮人一截更要認真打拚！」廿三年都在同一個職場、同一家公司，一路從學徒做到技術師，還在職進修取得大學文憑的四十八歲身障勞工蔣志建，出社會後，克服小兒麻痺症造成的肢體障礙，在傳統製造業的模具領域發光發熱，獲得今年全縣傑出身心障礙就業者表揚。
縣府昨在花壇鄉全國麗園大飯店舉行「有愛彰化．無礙超讚」表揚活動，共有十位傑出身障者和七十家超額晉用身障者優良廠商獲縣長魏明谷表揚，身障人士及音樂團體也以優美的旋律和歌聲，炒熱會場氣氛。
十位傑出身障者分別服務於公家機構、私人企業，他們有身障、聽障和視障，每個人不因身體缺陷而自暴自棄，反而在職場上努力綻放生命的光彩，求生的韌性和工作精神、毅力都讓人佩服。
獲獎者之一鹿港鎮民蔣志建，廿五歲進入福興鄉做汽機車組裝零件的元成工業公司，從模具學徒做起，別人不做的工作他挑起來做，工作內容別人做八○%，他做兩倍做到一六○%、甚至二○○%，刻苦耐勞一路升到技術師職位，表現不輸人。
「以前讓人教，現在教人家！」蔣志建說，身障者本身矮人一截，有人會被恥笑有人卻不會，關鍵在於努力和態度。
蔣志建的上司、元成公司經理吳淑霞說，蔣志建工作態度好、智能反應也超好，又肯努力比別人更認真，即使行動不便，卻完全沒有工作上的障礙，在公司的表現超讚。
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