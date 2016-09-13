〈中部〉失能長者就醫行無礙 5區接送補助
2016-09-13
〔記者張聰秋／彰化報導〕七十多歲的阿嬤中風久臥在床，家中僅有一輛自用汽車，每次就醫回診，對家人造成負擔，直到有了可申請交通車補助的接送服務後，阿嬤的家人可暫時獲得喘息，不再為就醫而傷神。
為解決民眾接送失能長者就醫的交通問題，縣衛生局在全縣分五個區域，彰化區、員林區、鹿和區、田中區、二林區，委由合約機構和基金會進行交通車補助接送業務，民眾家裡只要有經評估為中、重度失能的六十五歲以上長者，即可向長照中心提出申請。
交通車單趟費用一百九十元，依長輩身分別給予不同成數的補助，低收入戶全部補助、中低收入戶政府補助九成、民眾只要自付一成，也就是十九元；一般戶補助七成、民眾自付三成、五十七元，每月補助四次。
衛生局長期照護科表示，協助失能長者就醫的交通車接送服務，是中央推動「長照十年計畫」的項目之一，過去沒有這項服務時，民眾要送失能長者就醫，不僅要有兩位家人陪同，更還要擔心長者上下車過程會不會受傷，如今有了這項補助服務，由於交通車上備有升降梯，適合乘坐輪椅的長者搭車，同時解決民眾一般私人轎車欠缺升降梯設備不足的問題。
交通車採預約制，相關資訊可上縣衛生局長期照顧管理中心網站（http://care.nccu.idv.tw/）或撥長期照護幫您專線412-8080（幫您幫您），手機撥打請加區域碼（02）。
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