〈中部〉休眠冷藏 大蒜保存有新法

2016-09-13

〔記者陳燦坤、廖淑玲／雲林報導〕水林鄉一家農技公司花費一年時間研發「休眠冷藏保存法」，可用於大蒜等農產保鮮，強調保存期限長達一年，農糧署則是推動麵包化米食，拓展蓬萊米銷路。

農技公司負責人劉國勇昨天介紹「休眠冷藏保存法」，將大蒜等常溫保存期限僅幾個月的農產裝入保鮮袋，放入攝氏五度的冰箱低溫冷藏，大蒜等農產進入休眠，保存期限可長達一年，不僅原味沒變，同時可以當成種蒜播種。

劉國勇說，這套技術也可用於蘿蔔乾長期保存，不需要添加化學物，公司目前與產業界合作導入實際運用。不過有些農民卻擔心，保存新技術甫問世，能否達到預期效果，還是先觀察一陣子再做決定。

另外，農糧署推動米穀粉餐點，把蓬萊米研磨成米穀粉，製作成米蛋糕、米麵包、米饅頭等麵包化米食，農糧署中區分署雲林辦事處主任江永煜指出，中部生產許多良質米，各地特色米品種所推出的米穀粉包括西螺農會黃金米穀粉、雲林縣農會台南十一號米穀粉等，所製做的麵包、蛋糕、鬆餅等口感柔軟、米香濃郁。

為推廣米穀粉應用，中區分署推出米穀粉餐點研習及展示，透過專家示範及學員實作，做出創意餐點，歡迎家庭主婦或烘焙專家嘗試，享受米食新滋味。