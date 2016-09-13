〈中部〉雲林溪秘境 學童路跑探索

2016-09-13

〔記者黃淑莉／古坑報導〕雲林溪是斗六重要溪流之一，上游位在古坑東和，因人為開發，上游原本寬闊河床已成耕地，鮮少人知的「雲林溪祕境」，東和國小連續三年全校路跑活動讓該祕境曝光，校長林秉武說，「原來雲林溪如此壯闊！」

雲林溪流經斗六市十多個里，最後匯入新虎尾溪，目前「么鬼街」及停車場即是雲林溪加蓋，縣府雲林溪掀蓋計畫，將拆除斗六牛墟橋到斗六橋約八百五十公尺，打造雲林溪親水空間，讓被斗六人遺忘數十年的雲林溪再受關注。

林秉武表示，有次踏勘全校學生路跑路線，遇到退休河川局長陳隆政指著香蕉園、果園感嘆說，「這裡以前河水湍急、汛期水量大」，才知道原來產業道路環繞的耕地竟是雲林溪上游溪床，所以早年東和舊名「溪邊厝」，東和國小舊名「溪邊厝公學校」。

林秉武指出，經過地震、水患等天然災害，加上人為開墾等與河爭地，雲林溪上游只剩產業道路旁一條潺潺溪流，原溪床已被蓋建築物、種果樹、甘蔗。

林秉武說，為了讓學童更認識家鄉及雲林溪演變歷史，學校辦理「雲林溪路跑健行活動」，出發前學校老師結合環境教育、生態教育及歷史人文進行行前教育，進而省思與溪爭地後果、愛護環境的重要性。