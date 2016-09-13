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〈中部〉嘉市府人事異動 地方熱議

2016-09-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府又有一波人事異動，教育處長黃緒信調任參議，其職務由企劃處長余坤龍接任，東區公所原區長曾振地月初病故，由建設處副處長羅資政調任，上週六生效；由於黃緒信自台南市來嘉市服務未滿一年，而羅資政非民政體系出身，以公園管理專業見長，相關人事案引發地方熱議。

府內人士揣測，黃緒信調任嘉市不到一年就異動，可能與市議會的互動不理想有關；議員王美惠認為，每位局處長各有專業，不是調到哪個局處都會適合，「特地從台南找來的人才，還沒一年就調整職務，怎會這樣？」另，有里長顧慮，羅資政對里鄰、社區不熟悉，業務難立刻上手。

黃緒信回應，昨接到通知才知道被調整職務，不會臆測箇中原因，避免節外生枝，會完成業務交接；羅資政說，區公所業務是很大挑戰，但會全力以赴，提升公所服務績效；余坤龍曾任教育處長六年，離開四年回鍋，他受訪表示，會憑藉過去的經驗，儘快上手，了解已改變及要延續的政策，提升教育工作品質。

除上述調遷，市府都市發展處長、企劃處長及副處長、建設處副處長及交通觀光處副處長，都未派任；市府人事處長賴坤山表示，企劃處長代理人選近日確定，其餘局處正、副首長，會繼續尋覓適合人才。

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