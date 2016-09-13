〈中部〉全縣唯一 竹崎高中開越語課
2016-09-13
〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎高中本學期聘請越南籍老師陳竹莉，開設全縣唯一的高中選修越語課程，培養語言人才；校長郭春松透露，有在越南從事製造業的台商朋友提供新台幣六萬元以上的職缺，向他預約會講越語的畢業校友去工作，顯示越語人才正夯。
郭春松說，隨著政府重視與東南亞經貿關係，東南亞語言成為熱門的第二外語選項，全校九百六十五名學生，新住民子女有二百一十人，為讓新住民子女及本國籍學生熟悉越語，去年先在校內異國風情社團試辦語文課，這學期開辦正式課程，目標是讓學生一年內學會日常對話與書寫越南文字。
竹崎高中昨辦東南亞文化及美食嘉年華活動，邀請新住民當家協會理事長范氏太霞演講；范氏說，從台灣人的角度看新移民，會產生許多誤會，例如在越南聽長輩說話時，必須雙手抱胸，表示尊重，但在台灣反而是失禮行為，可見雙方必須瞭解文化差異。
郭春松表示，教語言也是在教文化，可提前讓學生熟悉東南亞國情，有越南台商積極延攬熟悉越語的人才到當地工作，甚至鼓勵正在念大學的竹中校友，可在暑期到越南實習；對此，選修越語課程的新住民子女鄒依璇興致高昂，本國籍學生張溦真則表示，親戚是越南人，盼修完一年課程後，可以擔任雙方翻譯。
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