〈南部〉麻豆戰備道 貨櫃車翻落邊坡

2016-09-12

昨天凌晨4時許，一輛貨櫃車行經中山高速公路南下297.1公里麻豆戰備跑道時，駕駛疑因精神不濟，車輛失控衝落邊坡翻覆，駕駛自行脫困，幸未受傷。貨櫃車業者上午8時許調派多輛大型吊車，將翻覆的貨櫃車吊起，一直到接近中午才完全清除，沿線交通也因此一度大塞車。而昨天的事故也是該路段近日來的第2起翻覆意外，7日上午7時許，南下298.4公里也曾發生一起自小客車翻落邊坡的意外，造成車上的夫妻輕重傷。（圖文：記者劉婉君）