〈南部〉貨車追撞 國道8號滿地死雞

2016-09-12

國道8號台南市安定段昨天凌晨發生小貨車疑未保持安全距離，追撞前方大貨車的交通意外，轟然巨響，驚醒了附近不少住戶。雖然沒有人員受傷，但是由於撞擊力道強大，小貨車後方冷凍車廂變形，裡面上百隻已宰殺的肉雞受到擠壓，掉落路面，讓圍觀民眾笑稱「滿地死雞」。

（圖：記者吳俊鋒翻攝，文：記者吳俊鋒）