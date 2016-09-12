〈南部〉轎車疑煞車卡死 撞毀９機車傷１人

2016-09-12

馬公街頭深夜傳意外

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公主要出入幹道—澎204號縣道，10日深夜發生一起連環車禍，一部自小客車由馬公往石泉方向行駛，疑因閃避對向來車煞車卡死，導致車輛失控，先擦撞同向1輛機車，隨後如保齡球般撞倒鄰近租車行8部機車，導致1人受傷送醫。

警方調查指出，10日深夜10時30分許，一部由呂姓男子駕駛的藍色自小客車0770-D6，沿著澎204號縣道，由馬公往石泉方向行駛，行經西文里92之1號前道路，疑似因為閃避對向來車，車輛失控打滑，導致煞車卡死，先是追撞同向翁姓學生的機車，導致翁的機車起火燃燒，翁也受到多處擦傷，幸無生命危險。

疑閃避對向車致失控

隨後失控自小客車又衝撞鄰近新開租車行，放在路旁的8輛出租機車，宛如保齡球般被重撞倒成一團，部分機車嚴重扭曲變形，已形同廢鐵，損失估計約數十萬元。由於激烈衝撞發生巨響，租車行內員工急忙外出查看，並先協助滅火及將翁姓傷者帶離現場，避免遭到火勢波及。

隨後澎湖縣政府消防局及交通隊馬公分隊都派員到現場處理，先協助翁姓傷者送醫，並對呂姓駕駛進行酒測，雖然酒測值為0，但車速疑似過快，未來恐將負擔數十萬元賠償費用，還好另一部停在路旁BMW名車未被撞到，否則賠償金額恐將破百萬元，詳細肇事原因由警方調查釐清中。